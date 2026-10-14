W USA rzeczniczka Białego Domu Katie Zacharia oświadczyła, że 54 mld dolarów w ramach południowokoreańskiego pakietu inwestycji energetycznych jest powiązane z projektem LNG na Alasce. Według niej chodzi o rurociąg i terminal LNG, które mają obsługiwać region Pacyfiku oraz sprzedawać paliwo sojusznikom.

Pakiet o wartości do 200 mld dolarów

Podczas swojego pierwszego oficjalnego briefingu Zacharia poinformowała również o pakiecie południowokoreańskich inwestycji w amerykańską energetykę o wartości do 200 mld dolarów, który prezydent USA Donald Trump ogłosił wcześniej w tym miesiącu. Według niej do 120 mld dolarów z pakietu przeznaczono na budowę ośmiu dużych elektrowni jądrowych.

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Kolejne 22,3 mld dolarów, według rzeczniczki, jest powiązane z elektrownią gazową o mocy 6 gigawatów w Teksasie.

Stanowisko Seulu

Jednocześnie po ogłoszeniu Trumpa Ministerstwo Przemysłu Korei Południowej oświadczyło, że projekt na Alasce nie został jeszcze ostatecznie uzgodniony. Resort podkreślił, że przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy ocenić rentowność komercyjną projektu i inne czynniki, podaje Korea Herald.

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