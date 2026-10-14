В США пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария заявила, что $54 млрд в рамках южнокорейского пакета энергетических инвестиций связаны с СПГ-проектом на Аляске. По ее словам, речь идет о трубопроводе и СПГ-терминале, которые должны обслуживать Тихоокеанский регион и продавать топливо союзникам.

Пакет на сумму до $200 млрд

Во время своего первого официального брифинга Захария также сообщила о пакете инвестиций Южной Кореи в американскую энергетику объемом до $200 млрд, о котором президент США Дональд Трамп объявил ранее в этом месяце. По ее словам, до $120 млрд в пакете предусмотрено для строительства восьми крупных атомных электростанций.

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Еще $22,3 млрд, по словам пресс-секретаря, связаны с газовой электростанцией мощностью 6 гигаватт в Техасе.

Позиция Сеула

В то же время после объявления Трампа Министерство промышленности Южной Кореи заявило, что проект на Аляске еще не был окончательно согласован. В ведомстве подчеркнули, что перед принятием инвестиционного решения следует оценить коммерческую жизнеспособность проекта и другие факторы, сообщает Korea Herald.

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