Meksykański minister obrony Ricardo Trevilla Trejo oświadczył, że coraz aktywniejsze wykorzystywanie dronów przez kartele narkotykowe budzi niepokój w całym kraju. Jak powiedział, od ubiegłego roku władze kupują stacjonarne i mobilne systemy przeciwdziałania dronom, rozmieszczone między innymi wzdłuż całej granicy, a także prowadzą operacje w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Konfiskaty w stanie Sinaloa

Jak podaje Anadolu Agency, 4 i 11 października meksykańskie wojsko poinformowało o skonfiskowaniu 15 dronów sterowanych światłowodowo w północno-zachodnim stanie Sinaloa. Według agencji technologia ta jest szeroko stosowana w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.

Sinaloa jest centrum konfrontacji między dwiema grupami, które powstały po rozłamie kartelu Sinaloa i rywalizują o kontrolę nad terytoriami. Trevilla Trejo zaznaczył, że władze nie ustaliły jeszcze, które konkretnie grupy przestępcze wykorzystują tę technologię. Jednocześnie, jak powiedział, jest ona stosowana nie tylko na północy kraju.

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Ataki zmodyfikowanymi dronami

W sierpniu mieszkańcy niewielkiej społeczności Los Bayados w stanie Guerrero zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu ataków dronów, które według informacji agencji przeprowadziły grupy przestępcze.

Trevilla Trejo oświadczył, że zdaniem władz grupy przestępcze szeroko wykorzystują komercyjne drony, które następnie modyfikują do ataków na rywali, a w wielu przypadkach także na przedstawicieli władz. Dodał, że takie bezzałogowce nie są zaawansowane technologicznie. Wypowiedź urzędnika padła po doniesieniach, że członkowie meksykańskich karteli walczą w Ukrainie jako najemnicy, aby nauczyć się taktyki użycia dronów.

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