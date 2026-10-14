墨西哥国防部长里卡多·特雷维利亚·特雷霍表示，贩毒集团日益频繁地使用无人机，引发了全国范围的担忧。他说，当局自去年以来一直在采购固定式和移动式反无人机系统，其中包括部署在整条边境沿线的系统，并且还在与美国协调开展行动。

锡那罗亚州的缴获行动

据阿纳多卢通讯社报道，10月4日和11日，墨西哥军方宣布在西北部锡那罗亚州缴获15架光纤控制无人机。该通讯社称，这项技术在俄罗斯对乌克兰发动的战争中被广泛使用。

锡那罗亚州是两个团伙对抗的中心。这两个团伙在锡那罗亚贩毒集团分裂后形成，并争夺对领土的控制权。特雷维利亚·特雷霍指出，当局尚未确定究竟是哪些犯罪团伙在使用这项技术。同时，他表示，这项技术不仅在该国北部被使用。

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使用改装无人机的袭击

8月，格雷罗州小社区洛斯-巴亚多斯的居民因无人机袭击而被迫离开家园。据该通讯社报道，袭击由犯罪团伙实施。

特雷维利亚·特雷霍表示，当局认为，犯罪团伙广泛使用商用无人机，随后将其改装用于袭击竞争对手，在许多情况下也用于袭击政府官员。他补充说，这些无人机并非高科技产品。这名官员的声明是在有报道称墨西哥贩毒集团成员作为雇佣兵在乌克兰作战，以学习无人机使用战术之后发表的。

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