Departament Sprawiedliwości USA ogłosił skoordynowane działania organów ścigania w stanach Ohio i Teksas przeciwko schematowi, w ramach którego północnokoreańscy specjaliści IT mieli rzekomo podejmować zdalną pracę w amerykańskich firmach z użyciem fałszywych lub skradzionych danych osobowych. W ramach operacji funkcjonariusze postawili zarzuty, aresztowali dwóch obywateli USA i zajęli 187 komputerów.

Ponad 70 firm w sprawie

Jak informuje Korea Herald, akt oskarżenia w Ohio dotyczy schematu, który objął ponad 70 amerykańskich firm z sektorów ochrony zdrowia, komunikacji, handlu detalicznego i produkcji. Według Departamentu Sprawiedliwości przyniósł on około 3 mln dolarów dochodu, który, jak przypuszczają amerykańscy urzędnicy, był przekazywany podmiotom kontrolowanym przez Koreę Północną i objętym sankcjami USA.

Według amerykańskiego resortu pracownicy IT z Korei Północnej wykorzystywali wirtualne sieci prywatne, aby uzyskać zdalne stanowiska w amerykańskich firmach. Według śledztwa pomagali im pośrednicy w USA: przechowywali laptopy wydane przez pracodawców i przekazywali zarobki na konta kontrolowane przez Koreę Północną.

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Przeszukania w Teksasie

Federalne Biuro Śledcze przeprowadziło przeszukania i inne czynności śledcze w ponad 40 mieszkaniach w Teksasie, które według organów ścigania mogły być tzw. farmami laptopów. Operacja trwała od 21 do 25 września.

Dwóch obywateli USA aresztowano pod zarzutami związanymi z oszustwami elektronicznymi, praniem pieniędzy i kradzieżą danych osobowych. Departament Stanu USA ogłosił również możliwą nagrodę do 5 mln dolarów za wsparcie międzynarodowych wysiłków na rzecz przeciwdziałania nielegalnej działalności finansowej Korei Północnej, w tym cyberprzestępczości, praniu pieniędzy i obchodzeniu sankcji.

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