Министерство юстиции США объявило о скоординированных правоохранительных действиях в штатах Огайо и Техас против схемы, по которой северокорейские IT-специалисты якобы устраивались на удаленную работу в американские компании с использованием поддельных или украденных персональных данных. В ходе операции правоохранители предъявили обвинения, арестовали двух граждан США и изъяли 187 компьютеров.

Более 70 компаний по делу

Как сообщает Korea Herald, обвинительное заключение в Огайо касается схемы, затронувшей более 70 американских компаний в сферах здравоохранения, коммуникаций, розничной торговли и производства. По данным Минюста, она принесла около 3 млн долларов дохода, который, как предполагают американские чиновники, переводился структурам, находящимся под контролем КНДР и под санкциями США.

По версии американского ведомства, IT-работники из КНДР использовали виртуальные частные сети для получения удаленных должностей в американских компаниях. По данным следствия, им помогали посредники в США: они хранили выданные работодателями ноутбуки и переводили заработок на счета, контролируемые КНДР.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обыски в Техасе

Федеральное бюро расследований провело обыски и другие следственные действия более чем в 40 жилых помещениях в Техасе, которые, по данным правоохранителей, могли быть так называемыми фермами ноутбуков. Операция продолжалась с 21 по 25 сентября.

Двух граждан США арестовали по обвинениям, связанным с электронным мошенничеством, отмыванием денег и кражей персональных данных. Государственный департамент США также объявил о возможном вознаграждении до 5 млн долларов за поддержку международных усилий по противодействию незаконной финансовой деятельности КНДР, в частности киберпреступлениям, отмыванию денег и обходу санкций.

Читай нас в