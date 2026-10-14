Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг заявила, что национализация базирующейся в Перте компании Northern Minerals, разрабатывающей проект Browns Range в регионе Восточный Кимберли, является одним из возможных вариантов для правительства. Причиной стали действия связанных с Китаем инвесторов, которые не выполнили распоряжение продать свои акции компании, сообщает ABC News.

Требование продать акции

В мае федеральный казначей Джим Чалмерс обязал шестерых инвесторов, которые в совокупности владели примерно 17% Northern Minerals, отчуждить свои пакеты до 2 июля. Однако в конце июля компания сообщила Австралийской фондовой бирже, что эти структуры все еще сохраняли большую часть акций, которые должны были продать.

Кинг сказала, что неопределенность сдерживает развитие проекта. Она также дала понять, что компании не уплатили штрафы, наложенные федеральным правительством за невыполнение требований. По ее словам, правительство активно отслеживает ситуацию, а неисполнение решений австралийских властей является серьезным вопросом.

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Стратегический проект

Northern Minerals считают важной для усилий Австралии и США по созданию альтернативных Китаю источников критически важных минералов. Проект Browns Range имеет значение для развития альтернативных источников диспрозия и тербия, которые используются в инфраструктуре возобновляемой энергетики и передовых военных технологиях.

Компания уже движется к получению около 500 млн долларов финансирования от Экспортно-импортного банка США. Австралийские власти ранее уже вмешивались в ситуацию вокруг Northern Minerals: в 2023 году Чалмерс заблокировал увеличение доли связанного с Китаем фонда Yuxiao Fund, а в 2025 году приказал еще пяти связанным с Китаем компаниям продать акции.

Совет по рассмотрению иностранных инвестиций ранее сообщил Northern Minerals, что трое инвесторов, которым в прошлом году запретили наращивать участие в компании, передали свои акции Hong Kong Ying Tak Ltd. Эта компания входит в число шести структур, обязанных отчуждить пакеты в этом году.

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