澳大利亚资源部长马德琳·金表示，对总部位于珀斯、正在东金伯利地区开发Browns Range项目的Northern Minerals公司实施国有化，是政府可能考虑的选项之一。原因是与中国有关联的投资者未执行出售其所持公司股份的命令，ABC新闻报道。

出售股份的要求

5月，联邦财政部长吉姆·查默斯要求6名投资者在7月2日前剥离所持股份，这些投资者合计持有Northern Minerals约17%的股份。然而，7月底，该公司向澳大利亚证券交易所报告称，这些实体仍持有大部分本应出售的股份。

金表示，这种不确定性正在阻碍项目发展。她还暗示，这些公司未缴纳联邦政府因其未遵守要求而施加的罚款。她说，政府正在积极跟踪事态，而不执行澳大利亚当局的决定是一个严重问题。

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战略项目

Northern Minerals被认为对澳大利亚和美国为建立替代中国的关键矿产来源所作的努力十分重要。Browns Range项目对于开发镝和铽的替代来源具有重要意义，这两种元素用于可再生能源基础设施和先进军事技术。

该公司已在推进从美国进出口银行获得约5亿美元融资。澳大利亚当局此前已介入Northern Minerals相关事务：2023年，查默斯阻止了与中国有关联的Yuxiao Fund增持股份；2025年，他命令另外5家与中国有关联的公司出售股份。

外国投资审查委员会此前告知Northern Minerals，去年被禁止增加其在该公司持股的3名投资者已将其股份转让给Hong Kong Ying Tak Ltd。该公司属于今年被要求剥离持股的6个实体之一。

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