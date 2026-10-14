В польском Тарнуве полицейские остановили депутата, который вечером ехал на велосипеде без надлежащего освещения. По данным RMF24, правоохранители почувствовали от него запах алкоголя, однако не проводили проверку после того, как он предъявил депутатское удостоверение.

Остановка в Тарнуве

Как сообщает RMF24 со ссылкой на еженедельник TEMI, инцидент произошел в понедельник примерно в 21:00 на улице Электричной в Тарнуве, в Малопольском воеводстве. Полиция остановила велосипедиста из-за отсутствия обязательного освещения.

Во время проверки выяснилось, что велосипедист является депутатом от Тарнувского региона. Он предъявил депутатское удостоверение и воспользовался защитой, связанной с депутатским иммунитетом.

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Материалы передали в Краков

Представительница городской полиции Тарнува Йоанна Дыхтонь заявила, что правоохранители почувствовали запах алкоголя, после чего прекратили дальнейшие действия. Инцидент задокументировали и передали в Воеводское управление полиции в Кракове.

Через краковское управление материалы должно рассмотреть Главное управление полиции Польши. RMF24 и TEMI не называют имя депутата.

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