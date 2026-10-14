У Польщі поліція зупинила депутата на велосипеді без освітлення — RMF24

У польському Тарнові поліцейські зупинили депутата, який увечері їхав велосипедом без належного освітлення. За даними RMF24, правоохоронці відчули від нього запах алкоголю, однак не проводили перевірку після того, як він пред’явив депутатське посвідчення.

Зупинка в Тарнові

Як повідомляє RMF24 з посиланням на тижневик TEMI, інцидент стався в понеділок приблизно о 21:00 на вулиці Електричній у Тарнові, в Малопольському воєводстві. Поліція зупинила велосипедиста через відсутність обов’язкового освітлення.

Під час перевірки з’ясувалося, що велосипедист є депутатом від Тарновського регіону. Він пред’явив депутатське посвідчення та скористався захистом, пов’язаним із депутатським імунітетом.

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Матеріали передали до Кракова

Представниця міської поліції Тарнова Йоанна Дихтонь заявила, що правоохоронці відчули запах алкоголю, після чого припинили подальші дії. Інцидент задокументували та передали до Воєводського управління поліції в Кракові.

Через краківське управління матеріали має розглянути Головне управління поліції Польщі. Ім’я депутата RMF24 і TEMI не називають.

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