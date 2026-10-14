W polskim Tarnowie policjanci zatrzymali posła, który wieczorem jechał rowerem bez odpowiedniego oświetlenia. Według RMF24 funkcjonariusze wyczuli od niego zapach alkoholu, jednak nie przeprowadzili badania po tym, jak okazał legitymację poselską.

Zatrzymanie w Tarnowie

Jak informuje RMF24, powołując się na tygodnik TEMI, do incydentu doszło w poniedziałek około godziny 21:00 na ulicy Elektrycznej w Tarnowie, w województwie małopolskim. Policja zatrzymała rowerzystę z powodu braku wymaganego oświetlenia.

Podczas kontroli okazało się, że rowerzysta jest posłem z regionu tarnowskiego. Okazał legitymację poselską i skorzystał z ochrony związanej z immunitetem poselskim.

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Materiały przekazano do Krakowa

Rzeczniczka tarnowskiej policji miejskiej Joanna Dychtoń oświadczyła, że funkcjonariusze wyczuli zapach alkoholu, po czym zaprzestali dalszych działań. Incydent udokumentowano i przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Za pośrednictwem krakowskiej komendy materiały ma rozpatrzyć Komenda Główna Policji. RMF24 i TEMI nie podają nazwiska posła.

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