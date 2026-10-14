В Великобритании министр финансов Джон Хили, по данным Financial Times, может профинансировать новые бюджетные меры повышением налогов или сокращением расходов, а не новыми государственными заимствованиями. Об этом пишет Cyprus Mail.

Бюджетные планы

В бюджет, который Хили должен представить 28 октября, могут войти новые инициативы, в том числе пакет поддержки в связи с ростом стоимости жизни. По информации Financial Times, бюджет в 2029–2030 годах, в последний год работы парламента, должен быть полностью профинансирован. Это означает, что дополнительные дискреционные расходы планируют обеспечить определенными источниками финансирования.

Британские фискальные правила предусматривают, что текущие расходы должны покрываться налоговыми поступлениями, а государственный долг — сокращаться как доля валового внутреннего продукта. В прошлом году дефицит бюджета страны составил 4,4% ВВП.

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Резерв и акциз на топливо

По данным Financial Times, война с Ираном усилила давление на государственные финансы Великобритании и сократила запас средств после выполнения фискальных правил. Ожидается, что Хили сохранит этот запас в качестве резерва на случай экономического стресса.

Также, по данным издания, министр может отказаться от планов повысить акциз на топливо на 3 пенса за литр в январе и еще на 2 пенса в марте. Кроме того, ожидается целевой пакет помощи в связи с ростом зимних расходов на топливо.

Представитель британского Министерства финансов заявил, что правительство сосредоточено на соблюдении фискальных правил, поддержке рабочих мест, семей и бизнеса, а также стимулировании экономического роста. Международный валютный фонд на этой неделе поддержал британскую фискальную стратегию и призвал не ускорять сокращение дефицита.

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