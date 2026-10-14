W Wielkiej Brytanii minister finansów John Healey może sfinansować nowe działania budżetowe podwyżkami podatków lub cięciami wydatków, a nie nowymi pożyczkami państwowymi, wynika z informacji Financial Times. Pisze o tym Cyprus Mail.

Plany budżetowe

Budżet, który Healey ma przedstawić 28 października, może obejmować nowe inicjatywy, w tym pakiet wsparcia w związku ze wzrostem kosztów życia. Według Financial Times budżet w latach 2029–2030, w ostatnim roku kadencji parlamentu, musi być w pełni sfinansowany. Oznacza to, że dodatkowe wydatki uznaniowe mają zostać pokryte z określonych źródeł finansowania.

Brytyjskie zasady fiskalne przewidują, że bieżące wydatki muszą być pokrywane wpływami podatkowymi, a dług publiczny ma zmniejszać się jako udział w produkcie krajowym brutto. W ubiegłym roku deficyt budżetowy kraju wyniósł 4,4% PKB.

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Margines rezerwy i podatek paliwowy

Według Financial Times wojna z Iranem zwiększyła presję na finanse publiczne Wielkiej Brytanii i zmniejszyła margines rezerwy pozostający po spełnieniu zasad fiskalnych. Oczekuje się, że Healey zachowa ten margines jako rezerwę na wypadek napięć gospodarczych.

Według publikacji minister może również zrezygnować z planów podwyższenia podatku paliwowego o 3 pensy za litr w styczniu i o kolejne 2 pensy w marcu. Ponadto oczekiwany jest ukierunkowany pakiet pomocy w związku ze wzrostem zimowych kosztów paliwa.

Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Finansów oświadczył, że rząd koncentruje się na przestrzeganiu zasad fiskalnych, wspieraniu miejsc pracy, rodzin i przedsiębiorstw oraz stymulowaniu wzrostu gospodarczego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w tym tygodniu poparł brytyjską strategię fiskalną i wezwał, by nie przyspieszać redukcji deficytu.

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