据《金融时报》报道，在英国，财政大臣约翰·塞利可能通过提高税收或削减开支，而非新增政府借款，为新的预算措施提供资金。《塞浦路斯邮报》对此进行了报道。

预算计划

塞利将于10月28日提交的预算可能包括新举措，其中包括应对生活成本上涨的一揽子支持措施。据《金融时报》消息，2029年至2030年、即本届议会任期的最后一年，预算必须得到全额资金保障。这意味着，计划通过明确的资金来源来保障额外的酌情支出。

英国财政规则规定，日常支出必须由税收收入覆盖，公共债务占国内生产总值的比例必须下降。去年，该国预算赤字为GDP的4.4%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

财政余量与燃油税

据《金融时报》报道，与伊朗的战争加大了英国公共财政的压力，并减少了在满足财政规则后剩余的资金余量。预计塞利将保留这一余量，作为应对经济压力的储备。

该报还称，这位部长可能会放弃在1月将燃油税每升提高3便士、并在3月再提高2便士的计划。此外，预计将出台一项有针对性的援助方案，以应对冬季燃油支出的增加。

英国财政部发言人表示，政府正专注于遵守财政规则、支持就业岗位、家庭和企业，并推动经济增长。国际货币基金组织本周支持英国的财政战略，并呼吁不要加快削减赤字。

关注我们在