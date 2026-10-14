В Бангладеш государственный министр иностранных дел Хумаюн Кабир заявил, что деятельность отстраненной от должности премьер-министра Шейх Хасины и ее команды в Индии является главной проблемой при планировании визита премьер-министра Тарика Рахмана в эту страну.

Заявление чиновника

Как сообщает The Hindu, Кабир сказал это 5 октября 2026 года, отвечая на вопрос издания на полях конференции Bay of Bengal Conversation в Дакке. Мероприятие организовал Центр исследований управления Дакки.

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Чиновник подчеркнул важность стратегической автономии Бангладеш. По его словам, Индия должна учитывать вызовы, с которыми сталкивается вновь избранное правительство Бангладеш.

Лидеры «Авами лиг»

Кабир также заявил, что деятельность лидеров партии «Авами лиг», находящихся в изгнании, не поможет Индии. Издание отмечает, что Хасина и ее команда базируются в Индии.

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