W Bangladeszu państwowy minister spraw zagranicznych Humayun Kabir oświadczył, że działalność odsuniętej od stanowiska premierki Sheikh Hasiny i jej zespołu w Indiach jest głównym problemem przy planowaniu wizyty premiera Tarique’a Rahmana w tym kraju.

Oświadczenie urzędnika

Jak informuje The Hindu, Kabir powiedział to 5 października 2026 roku, odpowiadając na pytanie redakcji na marginesie konferencji Bay of Bengal Conversation w Dhace. Wydarzenie zorganizowało Centrum Studiów nad Rządzeniem w Dhace.

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Urzędnik podkreślił znaczenie strategicznej autonomii Bangladeszu. Według niego Indie muszą uwzględniać wyzwania, przed którymi stoi nowo wybrany rząd Bangladeszu.

Liderzy Ligi Awami

Kabir oświadczył również, że działalność liderów partii Liga Awami, którzy przebywają na wygnaniu, nie pomoże Indiom. Redakcja zaznacza, że Hasina i jej zespół mają siedzibę w Indiach.

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