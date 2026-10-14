美国司法部宣布，在俄亥俄州和得克萨斯州采取协调一致的执法行动，打击一项涉嫌由朝鲜IT专业人员利用虚假或被盗身份信息进入美国公司从事远程工作的计划。在此次行动中，执法人员提出指控，逮捕了两名美国公民，并查获187台电脑。

案件涉及70多家公司

据《韩国先驱报》报道，俄亥俄州的一份起诉书涉及一项影响了70多家美国公司的计划，这些公司来自医疗保健、通信、零售和制造业。美国司法部称，该计划带来了约300万美元收入，美国官员认为这些收入被转移至受美国制裁、由朝鲜控制的实体。

美国司法部称，朝鲜IT工作人员利用虚拟专用网络在美国公司获得远程职位。调查显示，他们得到美国中间人的协助：这些中间人保管雇主发放的笔记本电脑，并将收入转入由朝鲜控制的账户。

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得克萨斯州的搜查

联邦调查局在得克萨斯州40多处住所进行了搜查及其他调查行动。执法部门称，这些地点可能是所谓的“笔记本电脑农场”。行动持续时间为9月21日至25日。

两名美国公民因涉及电信诈骗、洗钱和身份信息盗窃的指控被捕。美国国务院还宣布，可能提供最高500万美元的奖励，以支持国际社会打击朝鲜非法金融活动的努力，包括网络犯罪、洗钱和规避制裁。

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