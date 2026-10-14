弗拉维奥·博索纳罗不计划参加Band辩论会——《里约时报》

在巴西，参议员弗拉维奥·博索纳罗表示，他不计划参加定于10月18日、总统选举第二轮投票前举行的Band电视台辩论会。卢拉总统确认将出席该活动。两人之间的第二轮投票计划于2026年10月25日举行。

据《里约时报》报道，博索纳罗10月13日对记者表示，他没有计划参加这场辩论会。对于定于10月23日举行的Globo电视辩论会，这位参议员指出，最终决定将由其竞选团队作出。

电视辩论日程

Band与《Estadão》联合举办的辩论会将于10月18日巴西利亚时间20:00开始。活动合作伙伴包括TV Cultura、TV Gazeta和Jovem Pan。该辩论会还计划在Estadão的平台和YouTube播出。

由11家媒体组成的联合体举办的“O Momento da Decisão”辩论会定于10月15日举行，其中包括SBT、CNN Brasil和RedeTV!。是否举行取决于两名候选人确认参加。活动开始时间尚未公布。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

投票前的最后播出

Globo将电视辩论会安排在10月23日，即选举前两天，在新闻节目Jornal Nacional播出后举行。塞萨尔·特拉利预计将主持该节目。该电视台还计划分别采访候选人：10月15日采访卢拉，10月16日采访博索纳罗。

Record电视台以日程不兼容为由，取消了原定于10月11日举行的辩论会。在第一轮投票前，两名候选人也未在联合电视辩论中会面：10月1日，博索纳罗在Globo节目开始前不久拒绝参加，而卢拉此前表示不会出席。

报道指出，该媒体核实的最新一项Datafolha民调于10月8日进行，结果显示，在所有选民中，博索纳罗的支持率为49%，卢拉为45%。在有效选票中，两人的比例分别为52%和48%。

关注我们在