В Бразилии сенатор Флавиу Болсонару заявил, что не планирует участвовать в дебатах телеканала Band, назначенных на 18 октября перед вторым туром президентских выборов. Президент Лула подтвердил, что посетит мероприятие. Второй тур голосования между ними должен состояться 25 октября 2026 года.

Как сообщает The Rio Times, Болсонару 13 октября сказал журналистам, что его участие в дебатах не запланировано. Относительно теледебатов на Globo, намеченных на 23 октября, сенатор отметил, что окончательное решение примет его избирательный штаб.

Календарь теледебатов

Дебаты Band совместно с изданием Estadão должны начаться 18 октября в 20:00 по времени Бразилиа. Среди партнеров мероприятия названы TV Cultura, TV Gazeta и Jovem Pan. Трансляция также запланирована на ресурсах Estadão и YouTube.

На 15 октября намечены дебаты «O Momento da Decisão», организованные пулом из 11 СМИ, включая SBT, CNN Brasil и RedeTV!. Их проведение зависит от подтверждения участия обоих кандидатов. Время начала мероприятия не объявлялось.

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Последние эфиры перед голосованием

Globo назначил теледебаты на 23 октября, за два дня до выборов, после выпуска новостей Jornal Nacional. Вести программу должен Сезар Тралли. Телеканал также планирует отдельные интервью с кандидатами: с Лулой — 15 октября, с Болсонару — 16 октября.

Телеканал Record отменил дебаты, которые должны были пройти 11 октября, сославшись на несовместимость графиков. Перед первым туром кандидаты также не встретились на совместных теледебатах: 1 октября Болсонару отказался от участия в эфире Globo незадолго до его начала, а Лула ранее сообщил, что не придет.

В материале говорится, что последнее проверенное изданием исследование Datafolha от 8 октября показало 49% поддержки Болсонару и 45% — Лулы среди всех избирателей. Среди действительных голосов показатели составили 52% и 48% соответственно.

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