Flávio Bolsonaro nie planuje udziału w debacie Band — The Rio Times

W Brazylii senator Flávio Bolsonaro oświadczył, że nie planuje wziąć udziału w debacie telewizji Band, wyznaczonej na 18 października przed drugą turą wyborów prezydenckich. Prezydent Lula potwierdził, że weźmie udział w wydarzeniu. Druga tura głosowania między nimi ma odbyć się 25 października 2026 roku.

Jak informuje The Rio Times, Bolsonaro powiedział dziennikarzom 13 października, że jego udział w debacie nie jest planowany. W sprawie debaty telewizyjnej w Globo, zaplanowanej na 23 października, senator zaznaczył, że ostateczną decyzję podejmie jego sztab wyborczy.

Kalendarz debat telewizyjnych

Debata Band, organizowana wspólnie z Estadão, ma rozpocząć się 18 października o godz. 20:00 czasu brasíliańskiego. Wśród partnerów wydarzenia wymieniono TV Cultura, TV Gazeta i Jovem Pan. Transmisja jest również planowana na platformach Estadão i YouTube.

Na 15 października zaplanowano debatę „O Momento da Decisão”, organizowaną przez grupę 11 mediów, w tym SBT, CNN Brasil i RedeTV!. Jej przeprowadzenie zależy od potwierdzenia udziału obu kandydatów. Godziny rozpoczęcia wydarzenia nie ogłoszono.

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Ostatnie transmisje przed głosowaniem

Globo wyznaczyło debatę telewizyjną na 23 października, dwa dni przed wyborami, po programie informacyjnym Jornal Nacional. Program ma poprowadzić César Tralli. Stacja planuje również osobne wywiady z kandydatami: z Lulą 15 października, a z Bolsonaro 16 października.

Stacja Record odwołała debatę, która miała się odbyć 11 października, powołując się na niezgodność harmonogramów. Przed pierwszą turą kandydaci również nie spotkali się we wspólnej debacie telewizyjnej: 1 października Bolsonaro wycofał się z programu Globo na krótko przed jego rozpoczęciem, a Lula wcześniej poinformował, że nie przyjdzie.

W materiale podano, że ostatni zweryfikowany przez redakcję sondaż Datafolha z 8 października wskazał na 49% poparcia dla Bolsonaro i 45% dla Luli wśród wszystkich wyborców. Wśród ważnych głosów wskaźniki wyniosły odpowiednio 52% i 48%.

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