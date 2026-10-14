ASA委员会建议解除主席詹姆斯·莫洛伊的职务——TimesLIVE

在南非，南非田径协会（Athletics South Africa，ASA）纪律委员会建议解除该联合会被停职主席詹姆斯·莫洛伊的职务。委员会认定他在四项指控中的两项罪名成立，而ASA董事会尚未说明是否会接受这一建议，TimesLIVE报道称。

公司卡支出

委员会认定莫洛伊未经授权使用ASA资产，通过公司卡支付个人开支，并且重复领取款项。2024年4月，即他开始领取18,000兰特新补贴的第一个月，他也使用了联合会的卡。随后，莫洛伊同意向ASA偿还其在该期间支出的24,841.95兰特。

Forvis Mazars的法务会计审计发现，从2023年5月至2024年4月，莫洛伊进行了399笔交易，总额超过300,000兰特。委员会严厉评价了他对在服装和装备店、轮胎店、酒馆及酒类商店消费的解释。

尤其是，莫洛伊解释称，为个人训练购买壶铃是为了保持体能，以便与赞助公司的高管一起参加跑步活动。委员会指出，个人身体训练不属于ASA主席的章程职责。

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两项指控被驳回

与此同时，莫洛伊未被认定违反用卡政策，因为委员会没有发现2023年5月至2024年4月期间存在获批准政策的证据。

他也未被认定超出每月15,000兰特的限额。委员会未接受莫洛伊称自己不知道这一限制的说法，但考虑到ASA通过向该卡充值，授权了超出限额的行为。财务经理姆福阿塞·申贝尼和代理首席执行官特伦斯·马戈戈德拉受到纪律处分，并被采取纠正措施。

在一份55页的报告中，委员会主席、退休法官巴希尔·韦格利表示，已查明的违规行为严重，并且近乎不诚实。委员会还认为，对莫洛伊采取纠正措施不会有效，因为他在听证期间没有承认过错，也没有表现出悔意。

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