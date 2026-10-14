В Южной Африке дисциплинарная комиссия Athletics South Africa (ASA) рекомендовала отстранить от должности временно отстраненного президента федерации Джеймса Молоя. Комиссия признала его виновным по двум из четырех пунктов обвинения, а правление ASA пока не сообщило, примет ли эту рекомендацию, сообщает TimesLIVE.

Расходы с корпоративной карты

Комиссия признала Молоя виновным в несанкционированном использовании активов ASA для личных расходов по корпоративной карте, а также в двойном получении средств. В апреле 2024 года, в первый месяц получения новой выплаты в размере R18 000, он также пользовался картой федерации. Впоследствии Молой согласился вернуть ASA R24 841,95, потраченных в этот период.

Судебно-бухгалтерская проверка Forvis Mazars установила, что с мая 2023 года по апрель 2024 года Молой совершил 399 операций на сумму более R300 000. Комиссия критически оценила его объяснения расходов в магазинах одежды и снаряжения, шиномонтаже, тавернах и магазинах алкоголя.

В частности, Молой объяснял покупку гирь для собственных тренировок необходимостью поддерживать форму для забегов с руководителями компаний-спонсоров. Комиссия отметила, что личная физическая подготовка не относится к конституционным обязанностям президента ASA.

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Два пункта обвинения отклонили

В то же время Молоя не признали виновным в нарушении политики пользования картой, поскольку комиссия не нашла доказательств существования утвержденной политики в период с мая 2023 года по апрель 2024 года.

Его также не признали виновным в превышении месячного лимита в R15 000. Комиссия не приняла утверждение Молоя о незнании этого ограничения, но учла, что ASA санкционировала превышение лимита, пополняя карту. Финансового менеджера Мфоасе Шембени и исполняющего обязанности генерального директора Терренса Магогоделу привлекли к дисциплинарной ответственности с применением корректирующих мер.

В 55-страничном отчете председатель комиссии, судья в отставке Башир Вегли, заявил, что установленные нарушения являются серьезными и граничат с нечестностью. Комиссия также пришла к выводу, что корректирующие меры в отношении Молоя не будут эффективными, поскольку во время слушаний он не признал вину и не проявил раскаяния.

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