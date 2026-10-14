Komisja ASA zaleciła odwołanie prezydenta Jamesa Moloia — TimesLIVE

W Republice Południowej Afryki komisja dyscyplinarna Athletics South Africa (ASA) zaleciła odwołanie zawieszonego prezydenta federacji, Jamesa Moloia. Komisja uznała go za winnego w dwóch z czterech zarzutów, a zarząd ASA nie poinformował jeszcze, czy przyjmie tę rekomendację, podaje TimesLIVE.

Wydatki z karty służbowej

Komisja uznała Moloia za winnego nieuprawnionego wykorzystania aktywów ASA na osobiste wydatki opłacane kartą służbową, a także podwójnego otrzymania środków. W kwietniu 2024 roku, w pierwszym miesiącu otrzymywania nowej wypłaty w wysokości R18 000, korzystał również z karty federacji. Moloi następnie zgodził się zwrócić ASA R24 841,95 wydane w tym okresie.

Audyt księgowo-śledczy Forvis Mazars wykazał, że od maja 2023 roku do kwietnia 2024 roku Moloi przeprowadził 399 transakcji na łączną kwotę ponad R300 000. Komisja krytycznie oceniła jego wyjaśnienia dotyczące wydatków w sklepach z odzieżą i sprzętem, zakładzie wulkanizacyjnym, tawernach i sklepach z alkoholem.

W szczególności Moloi wyjaśniał zakup odważników kulowych do własnych treningów potrzebą utrzymania formy na biegi z kierownictwem firm sponsorujących. Komisja zaznaczyła, że osobista sprawność fizyczna nie należy do konstytucyjnych obowiązków prezydenta ASA.

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Dwa zarzuty oddalono

Jednocześnie Moloia nie uznano za winnego naruszenia polityki korzystania z karty, ponieważ komisja nie znalazła dowodów na istnienie zatwierdzonej polityki w okresie od maja 2023 roku do kwietnia 2024 roku.

Nie uznano go również za winnego przekroczenia miesięcznego limitu R15 000. Komisja nie przyjęła twierdzenia Moloia, że nie wiedział o tym ograniczeniu, ale uwzględniła, że ASA sankcjonowała przekroczenie limitu, doładowując kartę. Wobec menedżera finansowego Mphoase Shembeniego oraz pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Terrence’a Magogodeli zastosowano postępowanie dyscyplinarne i środki naprawcze.

W 55-stronicowym raporcie przewodniczący komisji, emerytowany sędzia Bashir Vagli, oświadczył, że stwierdzone naruszenia są poważne i ocierają się o nieuczciwość. Komisja uznała również, że środki naprawcze wobec Moloia nie będą skuteczne, ponieważ podczas przesłuchań nie przyznał się do winy ani nie okazał skruchy.

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