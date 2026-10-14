Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон, который баллотируется в Сенат США от Республиканской партии, начал расследование по поводу предполагаемого сговора между педиатрами, производителями вакцин и страховыми компаниями. Он заявил, что медиков могли незаконно поощрять к вакцинации детей. По меньшей мере одна педиатр в Техасе сообщила, что уже получила письмо о проверке ее практики.

Пэкстон объявил о расследовании в январе и утверждал, что фармацевтические и страховые компании могли пытаться подкупить врачей. Эти утверждения являются позицией генпрокурора и не устанавливают факта нарушений.

Проверки педиатров и академии

Как сообщает The Guardian, Пэкстон связал свои действия с движением Make America Healthy Again и кампанией против вакцин, которую ведут президент Дональд Трамп и министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший. В мае Трамп поддержал кандидатуру Пэкстона на выборах в Сенат.

В августе генеральный прокурор Техаса также начал проверку Американской академии педиатрии. Он предположил, что организация могла рекомендовать вакцины по финансовым причинам. Академия ранее подала иск, пытаясь остановить масштабные изменения в графике детской иммунизации.

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Следователи из подразделения по защите прав потребителей требуют от врачей предоставить сведения о любых вознаграждениях, бонусах, скидках, компенсациях или других выгодах от производителей вакцин. По данным издания, одна из педиатров уже потратила тысячи долларов на юридическую защиту.

Опасения медиков

Избранная президент Техасского педиатрического общества Маржан Линнелл заявила, что педиатры относятся к числу самых низкооплачиваемых медицинских специальностей и в отдельных случаях едва покрывают расходы на вакцинацию. По ее словам, хранение вакцин требует специального оборудования, а потери препаратов из-за перебоев с электроснабжением клиники компенсируют за свой счет.

Директор службы общественного здравоохранения Лаббока Кэтрин Уэллс сказала, что ее ведомство может получать около 13 долларов для покрытия расходов за введение вакцины, даже если сам препарат предоставляет штат. По ее словам, этой суммы недостаточно для оплаты работы медсестры, проверки медицинских записей и консультаций родителей.

Новый закон в Техасе упрощает родителям оформление освобождения детей от школьных прививок. Уровень полной вакцинации против кори среди воспитанников детских садов штата составляет 93,3%. Врачи опасаются, что расследования и юридические расходы могут вынудить небольшие педиатрические практики отказаться от предоставления вакцин.

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