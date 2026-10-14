得克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿正以共和党人身份竞选美国参议员，他已就儿科医生、疫苗制造商和保险公司之间涉嫌共谋一事展开调查。他表示，医务人员可能受到非法激励，为儿童接种疫苗。得州至少一名儿科女医生称，她已收到一封对其诊所进行审查的信函。

帕克斯顿于1月宣布展开调查，并声称制药公司和保险公司可能曾试图贿赂医生。这些说法代表总检察长的立场，并不证明存在违规行为。

对儿科医生和学院的审查

据《卫报》报道，帕克斯顿将其行动与“让美国再次健康”运动，以及由总统唐纳德·特朗普和美国卫生部长小罗伯特·F·肯尼迪推动的反疫苗运动联系起来。5月，特朗普支持帕克斯顿竞选参议员。

8月，这名得州总检察长还对美国儿科学会展开审查。他暗示，该组织可能出于经济动机推荐疫苗。该学会此前已提起诉讼，试图阻止对儿童免疫接种时间表进行的大规模调整。

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消费者权益保护部门的调查人员要求医生提供有关来自疫苗制造商的任何报酬、奖金、折扣、补偿或其他利益的信息。据该媒体报道，一名儿科女医生已经花费数千美元用于法律辩护。

医务人员的担忧

得州儿科学会候任主席马尔詹·林内尔表示，儿科医生属于收入最低的医疗专科之一，在某些情况下几乎无法覆盖疫苗接种成本。她说，储存疫苗需要专门设备，而诊所因停电造成的疫苗损失需自行承担。

拉伯克公共卫生服务部门主任凯瑟琳·韦尔斯表示，即使疫苗本身由州政府提供，她所在部门为接种一剂疫苗所获得的费用补偿也可能约为13美元。她说，这笔金额不足以支付护士的工作、核查医疗记录以及向家长提供咨询的费用。

得州一项新法律让家长更容易为儿童办理免除学校疫苗接种的手续。该州幼儿园学生的麻疹全程接种率为93.3%。医生担心，调查和法律开支可能迫使小型儿科诊所停止提供疫苗接种服务。

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