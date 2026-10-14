在塞尔维亚，莫姆奇洛·马里亚诺维奇称，他约十年来一直为执政的塞尔维亚前进党（SNS）提供非正式“安保”，并指称存在贿选、抗议期间的挑衅以及针对政府反对者使用武力的情况。Balkan Insight对此进行了报道。

现年54岁的马里亚诺维奇表示，他曾领导一些男性团体，这些人被派往有学生或反对派代表参加的最紧张集会。据他说，强力干预本应是最后手段，但在实际中使用得更频繁。

有关付款和贿赂的说法

马里亚诺维奇称，他从市政公用企业“诺维萨德供热公司”负责人内纳德·巴拉茨处收取现金，并将其发给由他管理的人。他还表示，自己名义上通过由负责诺维萨德墓地的Lisje企业聘用的一家中介机构领取工资，但实际上并未在那里工作。

据他估计，2024年11月1日诺维萨德火车站混凝土顶棚坍塌、造成16人死亡后，他从巴拉茨的办公室取走了35万至40万欧元，用于向这类团体的参与者支付款项。Balkan Insight指出，记者看到了马里亚诺维奇与巴拉茨之间的WhatsApp聊天记录，其中多次提及付款。巴拉茨拒绝就这些说法发表评论，Lisje未及时作出回应。

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马里亚诺维奇还称，他的任务是确保所谓可靠选民投票率，这些人主要是承诺投票支持SNS的公共部门雇员。据他说，此前每张选票约支付100欧元，现在金额可能达到400至500欧元。SNS未回应有关这些说法的问询；该党创始人亚历山大·武契奇称贿选指控是谎言。

贝尔格莱德的营地与挑衅

马里亚诺维奇还讲述了自己于2025年3月待在支持政府者营地的经历。该营地被称为“恰齐兰”，位于贝尔格莱德总统府和议会大楼之间的公园内。他称，营地参与者拥有金属棍、喷雾罐和巴拉克拉瓦头套，以应对可能发生的冲突，且据称至少100人携带手枪。没有公开这些武器的照片。

这名前安保成员称，该党从其他城市调来人员，渗入抗议者队伍并挑起暴力，之后可将其归咎于学生。他还指控警方与营地人员协调。塞尔维亚政府此前否认抗议者关于在2025年3月15日大规模活动期间使用声学武器的说法。

马里亚诺维奇表示，他今年停止与SNS合作；据他所说，在拒绝前往库拉参加地方选举后，他收到了威胁，并在诺维萨德遭到袭击。他称袭击者为博扬·米哈伊洛维奇和弗拉基米尔·朱基奇，两人均与执政党有关联。两人都拒绝发表评论。

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