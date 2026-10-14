В Сербии Момчило Марьянович, который утверждает, что около десяти лет обеспечивал неформальную «охрану» правящей Сербской прогрессивной партии (SNS), заявил о подкупе избирателей, провокациях во время протестов и применении силы против оппонентов власти. Об этом сообщает Balkan Insight.

54-летний Марьянович рассказал, что руководил группами мужчин, которых направляли на наиболее напряженные собрания, где были студенты или представители оппозиции. По его словам, силовое вмешательство должно было быть крайней мерой, однако на практике его применяли чаще.

Заявления об оплате и подкупе

Марьянович утверждает, что получал наличные деньги от директора коммунального предприятия «Новосадска топлана» Ненада Бараца и раздавал их людям, которыми руководил. Он также заявил, что формально получал зарплату через посредническое агентство, привлеченное предприятием Lisje, которое занимается кладбищами Нови-Сада, хотя фактически там не работал.

По его оценке, после обрушения бетонного навеса на вокзале Нови-Сада 1 ноября 2024 года, когда погибли 16 человек, он вынес из офиса Бараца от 350 до 400 тысяч евро для выплат участникам таких групп. Balkan Insight отмечает, что журналисты видели переписку в WhatsApp между Марьяновичем и Барацем с неоднократными упоминаниями выплат. Барац отказался комментировать утверждения, а Lisje не предоставило оперативного ответа.

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Также Марьянович заявил, что его задачей было обеспечивать явку так называемых надежных избирателей — преимущественно работников государственного сектора, которые обещали голосовать за SNS. По его словам, ранее за голос платили около 100 евро, а теперь суммы могут достигать 400–500 евро. SNS не ответила на запросы относительно этих заявлений; основатель партии Александр Вучич назвал обвинения в покупке голосов ложью.

Лагерь в Белграде и провокации

Марьянович также рассказал о пребывании в марте 2025 года в лагере сторонников власти, известном как Чациленд, который располагался в парке между зданиями президентской администрации и парламента в Белграде. Он утверждает, что участники лагеря имели металлические прутья, баллончики и балаклавы для возможных столкновений, а по меньшей мере 100 человек якобы носили короткоствольное оружие. Фотографии этого оружия не публиковались.

Бывший участник охраны заявил, что партия привлекала людей из других городов для проникновения в ряды протестующих и провоцирования насилия, которое впоследствии могли приписать студентам. Он также обвинил полицию в координации с людьми в лагере. Сербское правительство ранее отрицало утверждения протестующих об использовании акустического оружия во время массовой акции 15 марта 2025 года.

Марьянович сообщил, что прекратил сотрудничество с SNS в этом году, а после отказа ехать на местные выборы в Кулу, по его словам, получал угрозы и подвергся нападению в Нови-Саде. Нападавшими он назвал Бояна Михайловича и Владимира Жукича, связанных с правящей партией. Оба отказались от комментариев.

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