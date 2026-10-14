W Serbii Momčilo Marjanović, który twierdzi, że przez około dziesięć lat zapewniał nieformalną „ochronę” rządzącej Serbskiej Partii Postępowej (SNS), oświadczył, że dochodziło do kupowania głosów, prowokacji podczas protestów i używania siły wobec przeciwników władz. Poinformował o tym Balkan Insight.

54-letni Marjanović powiedział, że kierował grupami mężczyzn wysyłanych na najbardziej napięte zgromadzenia, w których uczestniczyli studenci lub przedstawiciele opozycji. Według niego użycie siły miało być środkiem ostatecznym, jednak w praktyce stosowano je częściej.

Twierdzenia o płatnościach i przekupywaniu

Marjanović twierdzi, że otrzymywał gotówkę od Nenada Baraca, dyrektora przedsiębiorstwa komunalnego Novosadska Toplana, i rozdawał ją osobom, którymi kierował. Oświadczył także, że formalnie otrzymywał wynagrodzenie za pośrednictwem agencji pośredniczącej zatrudnionej przez Lisje, przedsiębiorstwo zajmujące się cmentarzami w Nowym Sadzie, choć faktycznie tam nie pracował.

Według jego szacunków po zawaleniu się betonowego zadaszenia na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie 1 listopada 2024 roku, w którym zginęło 16 osób, wyniósł z biura Baraca od 350 tys. do 400 tys. euro na wypłaty dla uczestników takich grup. Balkan Insight zaznacza, że dziennikarze widzieli korespondencję WhatsApp między Marjanoviciem a Baracem, zawierającą wielokrotne wzmianki o płatnościach. Barac odmówił komentarza do tych twierdzeń, a Lisje nie udzieliło szybkiej odpowiedzi.

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Marjanović oświadczył również, że jego zadaniem było zapewnienie frekwencji tak zwanych pewnych wyborców — głównie pracowników sektora publicznego, którzy obiecali głosować na SNS. Według niego wcześniej za głos płacono około 100 euro, a obecnie kwoty mogą sięgać 400–500 euro. SNS nie odpowiedziała na pytania dotyczące tych twierdzeń; założyciel partii Aleksandar Vučić nazwał oskarżenia o kupowanie głosów kłamstwami.

Obóz w Belgradzie i prowokacje

Marjanović opowiedział także o swoim pobycie w marcu 2025 roku w obozie zwolenników władz, znanym jako Ćaciland, który znajdował się w parku między budynkami administracji prezydenckiej i parlamentu w Belgradzie. Twierdzi, że uczestnicy obozu mieli metalowe pręty, pojemniki ze sprayem i kominiarki na wypadek możliwych starć, a co najmniej 100 osób miało rzekomo nosić broń krótką. Nie opublikowano zdjęć tej broni.

Były członek ochrony oświadczył, że partia sprowadzała ludzi z innych miast, aby przenikali do szeregów protestujących i prowokowali przemoc, którą później można było przypisać studentom. Oskarżył także policję o koordynację z ludźmi w obozie. Serbski rząd wcześniej zaprzeczał twierdzeniom protestujących o użyciu broni akustycznej podczas masowej akcji 15 marca 2025 roku.

Marjanović poinformował, że w tym roku przestał współpracować z SNS, a po odmowie wyjazdu na wybory lokalne do Kuli, jak twierdzi, otrzymywał groźby i został zaatakowany w Nowym Sadzie. Jako napastników wskazał Bojana Mihajlovicia i Vladimira Žukicia, związanych z rządzącą partią. Obaj odmówili komentarza.

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