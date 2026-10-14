在波兰，马切伊·贝雷克计划就宪法法庭一起事件中可能发生的人身不可侵犯权遭侵犯一事向检察机关报案。由众议院选出的法庭法官克雷斯蒂安·马尔凯维奇表示，贝雷克与该机构负责人博格丹·希温奇科夫斯基之间发生了推搡。

目击者说法

据Interia报道，该事件据称发生在贝雷克未在总统在场的情况下于众议院宣誓就任宪法法庭法官、并抵达法庭大楼之后。陪同他的还有其他同样在众议院宣誓的人；总统身边人士和法庭负责人对他们的身份提出质疑。

据该媒体称，当该团体前往法官办公室时，希温奇科夫斯基挡住了他们的去路。陪同贝雷克的马尔凯维奇向Interia证实，贝雷克与希温奇科夫斯基之间发生了推搡。向检察机关提交的报案可能涉及可能侵犯人身不可侵犯权的问题。

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法庭负责人的立场

希温奇科夫斯基否认在宪法法庭大楼内使用武力的消息。他表示，自己阻止了他所称无权在那里停留的人员进入办公场所的法官区域。他还坚持认为，只有经众议院选举并在总统面前宣誓后，才能成为宪法法庭法官。

波兰司法部长瓦尔德马尔·茹雷克表示，他已收到有关该事件的信息。据他所说，这些消息不仅表明发生了推搡，还表明贝雷克遭到拉扯。部长补充说，检察机关应核查相关情况并对证据进行扩大审查。

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