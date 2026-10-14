В Польше Мацей Берек планирует подать заявление в прокуратуру в связи с возможным нарушением неприкосновенности во время инцидента в Конституционном трибунале. Избранный Сеймом судьёй трибунала Кшиштоф Маркевич заявил, что между Береком и главой учреждения Богданом Свенчковским произошла потасовка.

Версия очевидца

Как сообщает Interia, инцидент якобы произошёл после того, как Берек принёс присягу на должность судьи Конституционного трибунала в Сейме без присутствия президента и прибыл в здание трибунала. Его сопровождали другие лица, также принёсшие присягу в Сейме; их статус оспаривают окружение президента и глава трибунала.

По данным издания, когда группа направлялась к кабинетам судей, Свенчковский преградил ей путь. Маркевич, сопровождавший Берека, подтвердил Interia, что между Береком и Свенчковским произошла потасовка. Заявление в прокуратуру может касаться возможного нарушения неприкосновенности.

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Позиция главы трибунала

Свенчковский опроверг информацию о применении силы в здании Конституционного трибунала. Он заявил, что заблокировал доступ в судейскую часть помещений людям, которые, по его словам, не имели разрешения там находиться. Он также настаивает, что судьёй Конституционного трибунала становятся после избрания Сеймом и принесения присяги перед президентом.

Министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что получил сведения о произошедшем. По его словам, эти сообщения указывают не только на потасовку, но и на то, что Берека дёргали. Министр добавил, что прокуратура должна проверить обстоятельства и провести расширенную проверку доказательств.

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