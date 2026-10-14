Мацей Берек планує звернутися до прокуратури через інцидент у КС Польщі — Interia

У Польщі Мацей Берек планує подати заяву до прокуратури через ймовірне порушення недоторканності під час інциденту в Конституційному трибуналі. Обраний Сеймом суддею трибуналу Крістіан Маркевич заявив, що між Береком і головою установи Богданом Свєнчковським сталася штовханина.

Версія очевидця

Як повідомляє Interia, інцидент нібито стався після того, як Берек склав присягу на посаду судді Конституційного трибуналу в Сеймі без присутності президента та прибув до будівлі трибуналу. Його супроводжували інші особи, які також склали присягу в Сеймі; їхній статус оскаржують президентське оточення та голова трибуналу.

За даними видання, коли група прямувала до суддівських кабінетів, Свєнчковський перегородив їй шлях. Маркевич, який супроводжував Берека, підтвердив Interia, що між Береком і Свєнчковським сталася штовханина. Заява до прокуратури може стосуватися ймовірного порушення недоторканності.

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Позиція голови трибуналу

Свєнчковський заперечив інформацію про застосування сили в будівлі Конституційного трибуналу. Він заявив, що заблокував доступ до суддівської частини приміщення людям, які, за його словами, не мали дозволу там перебувати. Також він наполягає, що суддею Конституційного трибуналу стають після обрання Сеймом і складення присяги перед президентом.

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек повідомив, що отримав відомості про подію. За його словами, ці повідомлення вказують не лише на штовханину, а й на те, що Берека шарпали. Міністр додав, що прокуратура має перевірити обставини та провести розширену перевірку доказів.

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