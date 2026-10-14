Prokurator generalny Teksasu Ken Paxton, który jako republikanin kandyduje do Senatu USA, rozpoczął dochodzenie w sprawie domniemanego spisku między pediatrami, producentami szczepionek i firmami ubezpieczeniowymi. Oświadczył, że medycy mogli być nielegalnie zachęcani do szczepienia dzieci. Co najmniej jedna pediatrka w Teksasie poinformowała, że otrzymała już pismo dotyczące kontroli jej praktyki.

Paxton ogłosił dochodzenie w styczniu i twierdził, że firmy farmaceutyczne i ubezpieczeniowe mogły próbować przekupywać lekarzy. Twierdzenia te są stanowiskiem prokuratora generalnego i nie przesądzają o wystąpieniu naruszeń.

Kontrole pediatrów i akademii

Jak informuje The Guardian, Paxton powiązał swoje działania z ruchem Make America Healthy Again oraz kampanią przeciw szczepionkom prowadzoną przez prezydenta Donalda Trumpa i sekretarza zdrowia USA Roberta F. Kennedy’ego Jr. W maju Trump poparł kandydaturę Paxtona w wyborach do Senatu.

W sierpniu prokurator generalny Teksasu rozpoczął także kontrolę Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Zasugerował, że organizacja mogła rekomendować szczepionki z powodów finansowych. Akademia wcześniej wniosła pozew, próbując powstrzymać szeroko zakrojone zmiany w harmonogramie szczepień dzieci.

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Śledczy z wydziału ochrony praw konsumentów żądają od lekarzy przekazania informacji o wszelkich wynagrodzeniach, premiach, zniżkach, rekompensatach lub innych korzyściach od producentów szczepionek. Według publikacji jedna z pediatrek wydała już tysiące dolarów na obronę prawną.

Obawy medyków

Marjan Linnell, wybrana prezes Teksańskiego Towarzystwa Pediatrycznego, oświadczyła, że pediatrzy należą do najsłabiej opłacanych specjalizacji medycznych i w niektórych przypadkach ledwo pokrywają koszty szczepień. Jak powiedziała, przechowywanie szczepionek wymaga specjalistycznego sprzętu, a kliniki pokrywają z własnych środków straty preparatów spowodowane przerwami w dostawach prądu.

Katherine Wells, dyrektorka służby zdrowia publicznego w Lubbock, powiedziała, że jej wydział może otrzymywać około 13 dolarów na pokrycie kosztów podania szczepionki, nawet jeśli sam preparat zapewnia stan. Według niej kwota ta nie wystarcza na pracę pielęgniarki, sprawdzanie dokumentacji medycznej i konsultacje z rodzicami.

Nowe prawo w Teksasie ułatwia rodzicom uzyskanie zwolnienia dzieci ze szczepień szkolnych. Poziom pełnego zaszczepienia przeciw odrze wśród uczniów przedszkoli w stanie wynosi 93,3%. Lekarze obawiają się, że dochodzenia i koszty prawne mogą zmusić małe praktyki pediatryczne do zaprzestania oferowania szczepień.

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