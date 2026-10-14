Minister ds. Szkocji Douglas Alexander podczas delegacji handlowej w Mumbaju w Indiach oświadczył, że bliższe relacje handlowe Wielkiej Brytanii z Unią Europejską mogłyby przynieść krajowi większe korzyści gospodarcze niż możliwość zawierania odrębnych umów o wolnym handlu. Poinformował o tym The Guardian.

UE pozostaje głównym partnerem

Alexander, który wcześniej pomagał negocjować umowy handlowe z Indiami i Stanami Zjednoczonymi, uważa wspólne ustalenia handlowe z UE — w tym poprzez unię celną lub pełne członkostwo — za ważniejsze osiągnięcie gospodarcze. Jednocześnie nie poparł żadnego konkretnego sposobu zbliżenia z blokiem.

Według ministra geograficzna bliskość Europy i skala wymiany handlowej przesądzają o jej znaczeniu dla Wielkiej Brytanii. Zaznaczył, że kraj handluje z UE niemal dwukrotnie więcej niż ze Stanami Zjednoczonymi, największym pojedynczym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii. Na UE przypada niemal połowa całkowitego brytyjskiego handlu, dodał Alexander.

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Umowa z Indiami i bariery

Minister z zadowoleniem przyjął pierwsze rezultaty umowy z Indiami, która weszła w życie wcześniej w tym roku. Jak powiedział, od tego czasu cena szkockiej whisky w Indiach spadła o 10–15%. Brytyjscy ministrowie omawiają również z indyjskimi urzędnikami problemy początkowego etapu wdrażania umowy, w szczególności dla małych firm, a także bariery pozataryfowe.

Alexander zwrócił również uwagę, że długoterminowy wzrost brytyjskiego PKB wynikający z udziału w transpacyficznym porozumieniu CPTPP wyniesie, według rządowych szacunków, mniej niż jedną dziesiątą procenta. Jego zdaniem świadczy to o znaczeniu handlu europejskiego dla brytyjskiej gospodarki, biorąc pod uwagę szacunki strukturalnych strat gospodarczych wynikających z Brexitu.

Wielu przedstawicieli rządu uważa za ważniejsze osiągnięcie porozumień na szczycie UE w przyszłym miesiącu. Andy Burnham ma nadzieję podpisać tam nowe umowy handlowe dotyczące emisji, energii elektrycznej i produktów rolnych. Wśród kwestii jest także polityka Made in Europe, która zdaniem brytyjskich producentów może ograniczyć im dostęp do ważnego rynku. Europejscy przywódcy jednocześnie nalegają, by Wielka Brytania wprowadziła cła na chińskie samochody elektryczne, jednak minister biznesu Jonathan Reynolds oświadczył, że nie zrobi tego wyłącznie pod presją Brukseli.

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