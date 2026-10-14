Министр по делам Шотландии Дуглас Александер во время торговой делегации в Мумбаи, Индия, заявил, что более тесные торговые отношения Великобритании с Европейским Союзом могли бы принести стране большие экономические выгоды, чем возможность заключать отдельные соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает The Guardian.

ЕС остается главным партнером

Александер, который ранее помогал вести переговоры по торговым соглашениям с Индией и США, считает совместные торговые договоренности с ЕС — в частности через таможенный союз или полное членство — более важным экономическим достижением. При этом он не поддержал ни один конкретный способ сближения с блоком.

По словам министра, географическая близость Европы и объемы торговли определяют ее значение для Великобритании. Он отметил, что страна торгует с ЕС почти вдвое больше, чем с Соединенными Штатами — крупнейшим отдельным торговым партнером Британии. На ЕС приходится почти половина общего объема британской торговли, добавил Александер.

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Соглашения с Индией и барьеры

Министр приветствовал первые результаты соглашения с Индией, которое вступило в силу ранее в этом году. По его словам, с тех пор цена шотландского виски в Индии снизилась на 10–15%. Британские министры также обсуждают с индийскими чиновниками проблемы начального этапа имплементации соглашения, в частности для малого бизнеса, а также нетарифные барьеры.

Александер также обратил внимание, что долгосрочное увеличение ВВП Великобритании от участия в Транстихоокеанском соглашении CPTPP, по правительственным оценкам, составит менее одной десятой процента. По его мнению, это свидетельствует о важности европейской торговли для британской экономики, учитывая оценки структурных экономических потерь от Brexit.

Многие представители правительства считают более важным достижение договоренностей на саммите ЕС в следующем месяце. Энди Бернем надеется подписать там новые торговые соглашения по выбросам, электроэнергии и сельскохозяйственной продукции. Среди вопросов также политика Made in Europe, которая, по мнению британских производителей, может ограничить им доступ к важному рынку. Европейские лидеры одновременно настаивают на введении Великобританией тарифов на китайские электромобили, однако министр бизнеса Джонатан Рейнольдс заявил, что не сделает этого только из-за давления Брюсселя.

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