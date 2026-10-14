苏格兰事务大臣道格拉斯·亚历山大在印度孟买参加贸易代表团期间表示，英国与欧盟建立更紧密的贸易关系，可能比签订单独的自由贸易协定为英国带来更大的经济收益。据《卫报》报道。

欧盟仍是主要伙伴

此前曾协助就与印度和美国的贸易协议进行谈判的亚历山大认为，与欧盟达成共同贸易安排——包括通过关税同盟或完全成员资格——是更重要的经济成果。同时，他没有支持任何一种与该集团拉近关系的具体方式。

这位大臣表示，欧洲的地理邻近性和贸易规模决定了其对英国的重要性。他指出，英国与欧盟的贸易额几乎是与美国贸易额的两倍，而美国是英国最大的单一贸易伙伴。亚历山大补充说，欧盟占英国贸易总额的近一半。

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与印度的协议及壁垒

这位大臣欢迎与印度的协议取得初步成果，该协议于今年早些时候生效。他表示，此后苏格兰威士忌在印度的价格下降了10%至15%。英国大臣还与印度官员讨论了该协议实施初期的问题，尤其是涉及小企业的问题，以及非关税壁垒。

亚历山大还指出，根据政府估算，参与跨太平洋协议CPTPP将使英国国内生产总值长期增长不到十分之一个百分点。在他看来，鉴于对英国脱欧造成的结构性经济损失的估算，这表明欧洲贸易对英国经济的重要性。

许多政府代表认为，在下个月的欧盟峰会上达成协议更为重要。安迪·伯纳姆希望在那里签署有关排放、电力和农产品的新贸易协议。相关议题还包括“欧洲制造”政策，英国制造商认为该政策可能限制其进入一个重要市场。与此同时，欧洲领导人坚持要求英国对中国电动汽车征收关税，但商业大臣乔纳森·雷诺兹表示，他不会仅仅因为布鲁塞尔的压力而这样做。

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