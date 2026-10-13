В Китае Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины проводит расследование в отношении бывшего мэра Чунцина Хуан Цифаня. Как сообщило государственное информагентство Синьхуа, его проверяют из-за вероятных серьезных нарушений дисциплины и закона. В китайских государственных сообщениях эта формулировка используется как эвфемизм для коррупции.

Сообщение Синьхуа

О начале проверки во вторник, 13 октября, сообщило Синьхуа. По данным South China Morning Post, Хуан находится под расследованием в связи с вероятной коррупцией. В доступном сообщении не приведены другие обстоятельства проверки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бывший мэр Чунцина

Хуан Цифань ранее занимал должность мэра Чунцина. South China Morning Post также характеризует его как чиновника, пережившего несколько масштабных региональных коррупционных скандалов. В то же время источник не связывает его напрямую с этими скандалами и не сообщает об обстоятельствах нынешнего расследования.

Читай нас в