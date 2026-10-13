W Chinach Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny Komunistycznej Partii Chin prowadzi dochodzenie wobec byłego burmistrza Chongqingu Huanga Qifana. Jak podała państwowa agencja informacyjna Xinhua, jest on badany w związku z podejrzeniem poważnych naruszeń dyscypliny i prawa. W chińskich komunikatach państwowych sformułowanie to jest używane jako eufemizm dla korupcji.

Komunikat Xinhua

O rozpoczęciu kontroli Xinhua poinformowała we wtorek, 13 października. Według South China Morning Post Huang jest objęty dochodzeniem w związku z podejrzeniem korupcji. W dostępnym komunikacie nie podano innych okoliczności kontroli.

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Były burmistrz Chongqingu

Huang Qifan wcześniej pełnił funkcję burmistrza Chongqingu. South China Morning Post charakteryzuje go również jako urzędnika, który przetrwał kilka dużych regionalnych skandali korupcyjnych. Jednocześnie źródło nie wiąże go bezpośrednio z tymi skandalami i nie informuje o okolicznościach obecnego dochodzenia.

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