Ексмера Чунціна Хуан Ціфаня перевіряють через імовірну корупцію — South China Morning Post

У Китаї Центральна комісія Компартії Китаю з перевірки дисципліни проводить розслідування щодо колишнього мера Чунціна Хуан Ціфаня. Як повідомило державне інформагентство Сіньхуа, його перевіряють через імовірні серйозні порушення дисципліни та закону. У китайських державних повідомленнях це формулювання вживають як евфемізм для корупції.

Повідомлення Сіньхуа

Про початок перевірки у вівторок, 13 жовтня, повідомило Сіньхуа. За даними South China Morning Post, Хуан перебуває під розслідуванням у зв’язку з імовірною корупцією. У доступному повідомленні не наведено інших обставин перевірки.

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Колишній мер Чунціна

Хуан Ціфань раніше обіймав посаду мера Чунціна. South China Morning Post також характеризує його як посадовця, який пережив кілька масштабних регіональних корупційних скандалів. Водночас джерело не пов’язує його безпосередньо з цими скандалами та не повідомляє про обставини нинішнього розслідування.

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