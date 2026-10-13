В Израиле советник и близкий соратник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Йонатан Урих просил ChatGPT подготовить стратегию по улучшению имиджа Катара в стране и мире. Об этом со ссылкой на репортаж израильского телеканала N12 сообщает Jerusalem Post.

Запросы к чат-боту

По данным N12, во время допроса по делу, известному как «Катаргейт», следователи показали Уриху переписку, полученную полицией в рамках связанных с ним расследований. Фрагменты переписки, по информации телеканала, свидетельствуют, что советник просил чат-бот предложить дополнительные идеи по улучшению образа премьер-министра Катара шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана бин Джассима Аль Тани и эмира шейха Тами́ма бин Хамада Аль Тани.

Также Урих якобы просил создать три отдельных коммуникационных подхода: для граждан Израиля, еврейских общин в разных странах мира и влиятельных лиц в США.

Отрицания советника

По данным издания, даже после ознакомления с перепиской Урих продолжил отрицать, что действовал в интересах Катара. Он сказал следователям, что не помнит своих запросов к чат-боту, поскольку обращается к нему по многим темам. Советник также подчеркнул, что не действовал от имени Катара в Израиле — во взаимодействии со СМИ, общественностью или премьер-министром.

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В ответе N12 Урих заявил, что опубликованная информация давно находилась в распоряжении многих журналистов. По его словам, они не акцентировали внимание на запросах к чат-боту, поскольку он ничего с ними не сделал; как утверждает советник, это было подтверждено во время допроса.

Дело «Катаргейт»

Расследование «Катаргейта» касается обвинений в том, что Урих и другие приближенные к Нетаньяху люди могли получать незаконные выплаты от связанных с Катаром источников за распространение прокатарских сообщений в Израиле. Среди возможных правонарушений по делу называют взяточничество, контакты с иностранным агентом и отмывание денег.

Лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот назвал это дело операцией влияния и психологической войной против граждан Израиля и раскритиковал Нетаньяху за то, что тот не отстранил Уриха от своего окружения. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет также выступил с критикой в адрес главы правительства.

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