在以色列，总理本雅明·内塔尼亚胡的顾问兼亲密助手约纳坦·乌里赫曾请求ChatGPT制定一项改善卡塔尔在以色列及全球形象的策略。据以色列电视台N12的报道，《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

向聊天机器人提出的请求

据N12报道，在被称为“卡塔尔门”的案件讯问期间，调查人员向乌里赫展示了警方在与其相关的调查中获得的通信记录。该电视台称，通信记录摘录显示，这名顾问曾要求聊天机器人提出更多建议，以改善卡塔尔首相谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·本·贾西姆·阿勒萨尼和埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼的形象。

据称，乌里赫还要求制定三种不同的传播方案：面向以色列公民、世界各国的犹太社群以及美国有影响力的人士。

顾问的否认

据该报报道，即使在查看这些通信记录后，乌里赫仍否认自己为卡塔尔利益行事。他告诉调查人员，他不记得自己向聊天机器人提出过的请求，因为他会就许多话题咨询它。这名顾问还强调，他并未代表卡塔尔在以色列开展活动——无论是在与媒体、公众还是总理的互动中。

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乌里赫在回应N12时表示，公布的信息很早以前就已被许多记者掌握。他说，他们没有强调向聊天机器人提出的请求，因为他并未利用这些请求做任何事；这名顾问称，这一点已在讯问期间得到证实。

“卡塔尔门”案件

“卡塔尔门”调查涉及的指控是，乌里赫及其他接近内塔尼亚胡的人士可能从与卡塔尔有关联的来源收取非法款项，以便在以色列传播亲卡塔尔的信息。该案中提及的可能违法行为包括受贿、与外国代理人接触以及洗钱。

“亚沙尔”党领袖加迪·艾森科特称此案是针对以色列公民的影响力行动和心理战，并批评内塔尼亚胡没有将乌里赫从其身边移除。前总理纳夫塔利·贝内特也批评了政府首脑。

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