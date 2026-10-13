Компания Qantas отменила рейс из Рима в Перт из-за постельных клопов на борту самолета

Австралийская авиакомпания Qantas в субботу отменила рейс из Рима в Перт после того, как на борту самолета обнаружили постельных клопов. Самолет Boeing 787 Dreamliner временно вывели из эксплуатации для тщательной очистки и обработки.

Накануне самолет выполнял почти 17-часовой рейс из Перта в Рим. Во время полета часть пассажиров пожаловалась на укусы насекомых.

По информации издания, пострадавшим предоставляли антигистаминные препараты, однако впоследствии запасы лекарств иссякли.

В Qantas пояснили, что постельных клопов обнаружили на небольшом количестве кресел экономкласса. Чтобы устранить проблему, компания решила отменить обратный рейс и провести полную обработку самолета.

Отмена рейса позволила инженерам и техническим специалистам провести тщательную очистку воздушного судна.

Пассажирам предоставили жилье и перебронировали билеты на другие рейсы. Таким образом авиакомпания организовала альтернативные варианты путешествия на время проведения необходимых работ.

Постельные клопы — это мелкие бескрылые паразиты, которые могут обитать в одежде, мебели и постельном белье. Они питаются кровью людей и животных, а их укусы могут вызывать зуд и раздражение кожи.

По информации Национальной службы здравоохранения Великобритании, укусы постельных клопов обычно не приводят к серьезным последствиям для здоровья, хотя и могут вызывать неприятные симптомы.

В случае с рейсом Qantas авиакомпания решила временно приостановить эксплуатацию самолета, чтобы провести дезинсекцию и устранить проблему.

Об этом сообщает BBC.

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