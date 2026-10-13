В Эстонии планируют ввести требование судебного разрешения для доступа следственных органов к медицинским данным человека без его согласия. В то же время два подготовленных законопроекта, касающихся этой сферы, могут противоречить друг другу, сообщает ERR News.

Два законопроекта о медицинских данных

Действующее законодательство позволяет раскрывать медицинские данные без согласия человека для установления обстоятельств в уголовных производствах или производствах по другим правонарушениям. Канцлер юстиции Эстонии указал, что эта норма слишком широка и нуждается в уточнении.

Министерство юстиции и цифровых дел и Министерство социальных дел подготовили отдельные законопроекты, которые называют законопроектами Пакосты и Йоллер — по фамилиям министров. Министр социальных дел Кармен Йоллер заявила, что ее инициатива предусматривает объединение трех крупных баз данных: реестра рецептов, базы данных счетов за лечение Эстонской кассы медицинского страхования и централизованной национальной системы медицинской информации, которой управляет Центр информационных систем здравоохранения и социального обеспечения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предостережения относительно доступа

По словам Йоллер, ее законопроект напрямую не определяет порядок раскрытия данных или случаи, когда требуется согласие пациента. Вместо этого законопроект Пакосты устанавливает условия доступа должностных лиц к медицинской информации.

Адвокат Кари Гинтер предупредил, что инициатива Йоллер фактически расширяла бы доступ к медицинским данным, тогда как законопроект Пакосты существенно его ограничивал бы. Йоллер пояснила, что после запланированных изменений медучреждения смогут передавать такие данные только на основании судебного приказа или с судебного разрешения.

В полиции поддержали более четкие правила, в частности относительно того, какие данные и в каких производствах могут запрашивать правоохранители. Представитель Полиции и пограничной службы Роджер Кумм отметил, что медицинские данные могут быть доказательствами, в том числе при расследовании дорожно-транспортных происшествий. Директор Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения Маргус Арм заявил, что учреждение будет действовать в соответствии с новыми правовыми гарантиями.

Читай нас в