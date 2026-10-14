Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Channel 14 подтвердил, что тогдашний глава египетской разведки Аббас Камель посещал страну незадолго до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильское издание Haaretz.

Заявление Нетаньяху

Нетаньяху сказал, что Камель находился в Израиле 59 минут. В то же время он заявил, что не знает, с каким израильским чиновником встречался глава египетской разведки, и упомянул «глубинное государство».

Премьер-министр отрицал, что лично встречался или разговаривал с Камелем. По его словам, в то время он присутствовал на мемориальной церемонии в честь израильских военных.

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Сообщения о предупреждении

Ранее Нетаньяху называл фейковыми сообщения о том, что Камель предупреждал его о подготовке нападения ХАМАС. В конце сентября журнал The Atlantic сообщил, что Камель прибыл в Израиль 26 сентября 2023 года, за 11 дней до атаки, чтобы предупредить о подготовке масштабного нападения.

По данным The Atlantic, которое ссылалось на израильских, египетских, арабских, американских и европейских чиновников, Камель призвал Израиль предложить ХАМАС экономические уступки, чтобы избежать столкновения. Издание отмечало, что личность израильского чиновника, с которым он встречался, оставалась неизвестной.

The Wall Street Journal также сообщала, что Камель звонил Нетаньяху за несколько дней до нападения после двух предыдущих предупреждений Египта, которые не были учтены. The New York Times в сентябре писала, что президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахаян предупреждал Нетаньяху о возможном масштабном нападении ХАМАС, однако израильский премьер не передал это предупреждение руководителям служб безопасности.

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