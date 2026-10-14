Premier Izraela Binjamin Netanjahu w wywiadzie dla Channel 14 potwierdził, że ówczesny szef egipskiego wywiadu Abbas Kamel odwiedził kraj krótko przed atakiem Hamasu 7 października 2023 roku. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na izraelski portal Haaretz.

Oświadczenie Netanjahu

Netanjahu powiedział, że Kamel przebywał w Izraelu przez 59 minut. Jednocześnie oświadczył, że nie wie, z którym izraelskim urzędnikiem spotkał się szef egipskiego wywiadu, i wspomniał o „głębokim państwie”.

Premier zaprzeczył, że osobiście spotkał się lub rozmawiał z Kamelem. Według niego w tym czasie uczestniczył w ceremonii upamiętniającej izraelskich wojskowych.

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Doniesienia o ostrzeżeniu

Wcześniej Netanjahu nazwał fałszywymi doniesienia, że Kamel ostrzegał go o przygotowaniach do ataku Hamasu. Pod koniec września magazyn The Atlantic poinformował, że Kamel przybył do Izraela 26 września 2023 roku, 11 dni przed atakiem, aby ostrzec przed przygotowaniami do zakrojonego na dużą skalę ataku.

Według The Atlantic, który powoływał się na izraelskich, egipskich, arabskich, amerykańskich i europejskich urzędników, Kamel wezwał Izrael do zaoferowania Hamasowi ustępstw gospodarczych, aby uniknąć konfrontacji. Publikacja zaznaczyła, że tożsamość izraelskiego urzędnika, z którym się spotkał, pozostawała nieznana.

The Wall Street Journal również podał, że Kamel zadzwonił do Netanjahu na kilka dni przed atakiem, po tym jak dwa wcześniejsze egipskie ostrzeżenia nie zostały uwzględnione. The New York Times pisał we wrześniu, że prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan ostrzegał Netanjahu przed możliwym zakrojonym na dużą skalę atakiem Hamasu, jednak izraelski premier nie przekazał tego ostrzeżenia szefom służb bezpieczeństwa.

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