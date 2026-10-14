以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在接受Channel 14采访时证实，时任埃及情报主管阿巴斯·卡迈勒曾在2023年10月7日哈马斯发动袭击前不久访问该国。阿纳多卢通讯社援引以色列媒体《国土报》报道称。

内塔尼亚胡的声明

内塔尼亚胡表示，卡迈勒在以色列停留了59分钟。同时，他称自己不知道这名埃及情报主管与哪位以色列官员会面，并提到了“深层政府”。

这位总理否认曾亲自会见或与卡迈勒交谈。他表示，当时自己正在参加纪念以色列军人的仪式。

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有关警告的报道

此前，内塔尼亚胡称有关卡迈勒曾警告他哈马斯正在准备袭击的报道为假消息。9月底，《大西洋月刊》报道，卡迈勒于2023年9月26日抵达以色列，即袭击发生前11天，以警告一场大规模袭击正在准备中。

据《大西洋月刊》援引以色列、埃及、阿拉伯、美国和欧洲官员的消息报道，卡迈勒敦促以色列向哈马斯提供经济让步，以避免发生冲突。该刊物指出，他会见的以色列官员身份仍然不明。

《华尔街日报》也报道称，在袭击发生前数天，卡迈勒曾致电内塔尼亚胡，此前埃及发出的两次警告未被重视。《纽约时报》9月曾报道，阿拉伯联合酋长国总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬曾警告内塔尼亚胡，哈马斯可能发动大规模袭击，但这位以色列总理没有将这一警告转达给安全部门负责人。

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