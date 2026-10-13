Estonia planuje wprowadzić wymóg uzyskania zgody sądu na dostęp organów śledczych do danych medycznych osoby bez jej zgody. Jednocześnie dwa przygotowane projekty ustaw dotyczące tej sfery mogą być ze sobą sprzeczne, informuje ERR News.

Dwa projekty ustaw o danych medycznych

Obowiązujące przepisy pozwalają ujawniać dane medyczne bez zgody osoby w celu ustalenia okoliczności w postępowaniach karnych lub postępowaniach dotyczących innych wykroczeń. Estoński kanclerz sprawiedliwości wskazał, że przepis ten jest zbyt szeroki i wymaga doprecyzowania.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Cyfrowych oraz Ministerstwo Spraw Społecznych przygotowały odrębne projekty ustaw, nazywane projektami Pakosty i Joller — od nazwisk ministrów. Minister spraw społecznych Carmen Joller oświadczyła, że jej inicjatywa przewiduje połączenie trzech dużych baz danych: rejestru recept, bazy danych rozliczeń za leczenie Estońskiej Kasy Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz scentralizowanego krajowego systemu informacji zdrowotnej, zarządzanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej.

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Zastrzeżenia dotyczące dostępu

Jak wyjaśniła Joller, jej projekt ustawy nie określa bezpośrednio procedury ujawniania danych ani przypadków, w których wymagana jest zgoda pacjenta. Natomiast projekt Pakosty ustala warunki dostępu urzędników do informacji medycznych.

Prawnik Kari Ginter ostrzegł, że inicjatywa Joller faktycznie rozszerzałaby dostęp do danych medycznych, podczas gdy projekt Pakosty znacząco by go ograniczał. Joller wyjaśniła, że po planowanych zmianach placówki medyczne będą mogły przekazywać takie dane wyłącznie na podstawie nakazu sądowego lub za zgodą sądu.

Policja poparła bardziej precyzyjne przepisy, w tym dotyczące tego, o jakie dane i w jakich postępowaniach mogą występować organy ścigania. Przedstawiciel Policji i Straży Granicznej Roger Kumm zaznaczył, że dane medyczne mogą stanowić dowody, w tym podczas dochodzeń w sprawie wypadków drogowych. Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej Margus Arm oświadczył, że instytucja będzie działać zgodnie z nowymi gwarancjami prawnymi.

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