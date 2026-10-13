W Stanach Zjednoczonych dokumenty finansowe złożone w urzędzie skarbowym wskazują, że prezydent FIFA Gianni Infantino mógł otrzymać dodatkowo 1,76 mln dolarów w 2024 roku. Jak informuje RMF24, powołując się na brytyjski dziennik The Times, płatności te nie zostały uwzględnione w oficjalnych raportach FIFA dotyczących wynagrodzeń kierownictwa.

Dwa wynagrodzenia

Według portalu Infantino otrzymywał oficjalne wynagrodzenie od FIFA w Szwajcarii oraz odrębne — od amerykańskiej spółki FWC2026 US Inc., która zajmuje się organizacją mistrzostw świata w 2026 roku. W raporcie FIFA za 2024 rok wskazano, że prezydent organizacji zarobił 3,88 mln funtów szterlingów.

RMF24 zauważa, że dokumenty amerykańskiego urzędu skarbowego wskazują na dodatkowe 1,76 mln dolarów otrzymane przez Infantino w tym samym roku. Według informacji mediów w kolejnych latach również mogły trafiać do niego podobne lub większe kwoty.

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Wezwania do wszczęcia śledztwa

Były przewodniczący komitetu FIFA ds. zarządzania Miguel Maduro nazwał nieujawnienie informacji o dodatkowych płatnościach rażącym naruszeniem statutów organizacji. Jego zdaniem sytuacja wymaga natychmiastowego niezależnego śledztwa.

Były obrońca Tottenham Hotspur i reprezentacji Szwajcarii Ramon Vega oświadczył, że zamierza kandydować na stanowisko prezydenta FIFA, oraz skrytykował obecne kierownictwo federacji. Wybory prezydenta FIFA zaplanowano na 18 marca 2027 roku podczas 77. Kongresu FIFA w Rabacie w Maroku.

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