在美国，提交给税务部门的财务文件显示，国际足联主席詹尼·因凡蒂诺可能在2024年额外获得了176万美元。正如RMF24报道的那样，该媒体援引英国报纸《泰晤士报》称，这些款项未被列入国际足联关于管理层报酬的官方报告中。

两笔报酬

据该媒体报道，因凡蒂诺从位于瑞士的国际足联获得官方报酬，同时还从负责组织2026年世界杯的美国公司FWC2026 US Inc.获得另一笔报酬。国际足联2024年报告指出，该组织主席收入为388万英镑。

RMF24指出，美国税务部门的文件显示，因凡蒂诺在同一年获得了额外176万美元。据媒体消息，他在后续几年也可能收到类似或更高的金额。

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呼吁展开调查

国际足联前治理委员会主席米格尔·马杜罗称，未披露有关额外付款的信息是严重违反该组织章程的行为。他认为，这一情况需要立即展开独立调查。

曾效力于托特纳姆热刺队和瑞士国家队的后卫拉蒙·维加表示，他有意竞选国际足联主席，并批评了该联合会现任领导层。国际足联主席选举定于2027年3月18日在摩洛哥拉巴特举行的第77届国际足联大会期间进行。

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