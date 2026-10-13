В США финансовые документы, поданные в налоговое ведомство, свидетельствуют о том, что президент FIFA Джанни Инфантино мог дополнительно получить 1,76 млн долларов в 2024 году. Как сообщает RMF24 со ссылкой на британскую газету The Times, эти выплаты не были отражены в официальных отчетах FIFA о вознаграждении руководства.

Два вознаграждения

По данным издания, Инфантино получал официальное вознаграждение от FIFA в Швейцарии и отдельное — от американской компании FWC2026 US Inc., занимающейся организацией чемпионата мира 2026 года. В отчете FIFA за 2024 год указано, что президент организации заработал 3,88 млн фунтов стерлингов.

RMF24 отмечает, что документы американского налогового ведомства указывают на дополнительные 1,76 млн долларов, полученные Инфантино в том же году. По информации СМИ, в последующие годы ему также могли поступать аналогичные или более крупные суммы.

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Призывы к расследованию

Бывший председатель комитета FIFA по управлению Мигел Мадуро назвал нераскрытие данных о дополнительных выплатах грубым нарушением уставов организации. По его мнению, ситуация требует немедленного независимого расследования.

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Швейцарии Рамон Вега заявил о намерении баллотироваться на пост президента FIFA и раскритиковал нынешнее руководство федерации. Выборы президента FIFA запланированы на 18 марта 2027 года во время 77-го Конгресса FIFA в Рабате, Марокко.

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