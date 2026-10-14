В Алжире вступили в силу изменения в уголовный кодекс, предусматривающие смертную казнь за отдельные случаи умышленного поджога и похищения детей, сопровождавшегося пытками, сексуальным насилием или жестоким обращением, сообщает Anadolu Agency. Поправки, одобренные обеими палатами парламента на прошлой неделе, были опубликованы в Официальном вестнике страны.

Наказания за поджоги

Смертная казнь будет применяться за умышленный поджог лесов, лесистых территорий, обрабатываемых или необрабатываемых полей, а также деревьев и древесины в лесах. Наказание также предусмотрено за умышленный поджог государственного или частного имущества по требованию или в интересах иностранного государства или стороны, а также как часть преступлений, связанных с государственной изменой и сговором с организованной преступной группой.

Новые положения охватывают преступления против безопасности и общественного порядка, национального единства, стабильности институтов или экономики. Они также касаются деяний, наносящих ущерб окружающей среде, экологическому равновесию, лесным, растительным, животным и сельскохозяйственным ресурсам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Смертная казнь также предусмотрена для тех, кто подстрекает, поощряет, финансирует, планирует или участвует в таких действиях, а также помогает в их подготовке или содействует им любыми способами, в частности с использованием информационно-коммуникационных технологий и социальных сетей. Умышленный поджог, повлекший гибель одного или нескольких человек, также карается смертью.

Похищения детей

Смертная казнь предусмотрена для лиц, которые похитили ребенка и пытали его, совершили в отношении него сексуальное насилие или подвергли жестокому обращению. Это не отменяет других наказаний, установленных действующим законодательством. Осужденные за преступления, определенные новыми положениями, не смогут воспользоваться смягчающими обстоятельствами, предусмотренными уголовным кодексом.

Президент Абдельмаджид Теббун распорядился возобновить применение смертной казни за эти преступления после масштабных пожаров в конце августа, которые привели к гибели людей и материальному ущербу, особенно в восточных провинциях страны.

Читай нас в